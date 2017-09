Trump promete a May "estrecha colaboración" tras el atentado de Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, mantener una "estrecha colaboración" para tratar de impedir atentados como el que ha tenido lugar este viernes en el metro de Londres.

Los dos líderes han mantenido una conversación telefónica en la que Trump le ha trasladado a May sus condolencias por lo ocurrido, así como su apoyo a las víctimas, según un comunicado de la Casa Blanca.

"No creo que ayude a nadie especular sobre una investigación en marcha", ha dicho May, al ser interrogada expresamente por el 'tuit'. "Como he dicho, la Policía y los servicios de seguridad están trabajando para averiguar todas las circunstancias de este cobarde ataque e identificar a los responsables", ha señalado la 'premier' británica.