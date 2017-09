Trump retira a los Golden State Warrios la invitación para acudir a la Casa Blanca como campeones de la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de Twitter que ha retirado la invitación extendida a los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors, para celebrar el título en una tradicional recepción en la Casa Blanca tras las protestas vertidas por varios de sus jugadores contra el mandatario, con sus estrellas Stephen Curry y Kevin Durant a la cabeza.

El pasado mes de agosto Durant expresó su negativa a acudir a este encuentro tradicional entre presidente y campeones. "No lo creo (que acuda). No respeto a quien está ahora en el despacho", dijo a la ESPN desde su localidad natal en Seat Pleasant, Maryland, el MVP de las pasadas Finales. "No estoy de acuerdo con lo que él está de acuerdo. Es un tema personal, pero si conozco a mis compañeros como creo, estarán de acuerdo conmigo", añadió.