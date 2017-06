La Organización Internacional para las Migraciones(OIM) ha expresado este jueves en un comunicado su preocupación por los 260 inmigrantes y refugiados que están retenidos en Libia por bandas criminales que han usado las redes sociales para pedir rescates.

"He estado aquí un año. Me golpean todos los días. Juro que no como. Mi cuerpo está magullado por las palizas", explica uno de los prisioneros en el vídeo.

"Me rompieron los dientes, me rompieron la mano, he estado aquí 11 meses... Me han puesto esta piedra estos tres últimos días. Es muy doloroso", explica uno de los cautivos en la grabación, que ha sido castigado a llevar un ladrillo en la espalda después de que su familia se negara a pagar un rescate de 8.000 dólares.