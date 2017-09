Tillerson recalca que el acuerdo nuclear con Irán debe ser modificado para que EEUU se mantenga en él

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha recalcado este martes que el acuerdo nuclear con Irán debe de ser modificado para que Washington continúe manteniendo sus compromisos.

En unas declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, Tillerson ha sostenido que "no es un acuerdo suficientemente duro" que "no detiene lo suficiente" el programa nuclear iraní. "Es difícil hacer que rindan cuentas", ha sostenido.

"Si vamos a mantener el acuerdo con Irán hay que introducir cambios. Las cláusulas 'sunset' --según las cuales parte de las restricciones serán retiradas gradualmente con el paso del tiempo-- no son una forma adecuada de seguir adelante", ha explicado.

"El ignorante discurso de odio de Trump pertenece a épocas medievales, no al siglo XXI", ha dicho Zarif en su cuenta de Twitter, desde donde ha apuntado que el presidente norteamericano "no se merece una respuesta" oficial por parte de la República Islámica. "La falsa empatía por los iraníes no engaña a nadie", ha apostillado.