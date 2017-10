Tillerson dice que Arabia Saudí no está dispuesto por el momento a iniciar discusiones con Qatar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha afirmado este domingo que Arabia Saudí no está dispuesto por el momento a iniciar discusiones con Qatar para resolver la crisis diplomática en la región.

"No hay indicaciones firmes de que las partes estén dispuestas a hablar aún, y no podemos forzar un diálogo a personas que no está preparada para hablar", ha indicado, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.