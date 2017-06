El TSJ declara "inadmisible" la solicitud de la fiscal general para que aclare sus sentencias

La sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela ha emitido este miércoles su sentencia número 441 en la que declara "inadmisible" la solicitud presentada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en la que pedía a la sala que aclarara sus sentencias, en particular, la ratificación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Este miércoles, el TSJ ha indicado que "al no tratarse de una acción popular, la fiscal general, quien no fue la solicitante de la interpretación en cuestión, mal podría invocar un interés general o una 'particular' concepción del orden público para solicitar la presente aclaratoria".