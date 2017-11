Solo cuatro de cada diez votantes ven a Trump apto para la Casa Blanca

Solo cuatro de cada diez votantes registrados de Estados Unidos creen que el actual presidente, Donald Trump, está preparado para sentarse en el Despacho Oval, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac que establece un nuevo mínimo en este tipo de estudios.

Las dudas sobre la capacidad de Trump como presidente se agudizan también en grupos sociales concretos, ya que un 93 por ciento de los afroamericanos y un 70 por cientos hispanos creen que el presidente no es válido para ocupar el principal cargo político del país.

En cuanto a las características personales de Trump, un 58 por ciento cree que no es sincero, un 59 por ciento que no tiene buenas habilidades como líder y un 59 por ciento que no se preocupa por el estadounidense medio. El presidente aprueba sólo en dos de las preguntas: un 58 por ciento de los encuestados lo ve como una persona fuerte y un 55 lo considera inteligente.