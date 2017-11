Al Sisi afirma que respetará el máximo de dos mandatos en la Presidencia de Egipto

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha asegurado que respetará el máximo de dos mandatos en la Presidencia del país, sin desvelar aún si se presentará a las próximas elecciones.

"No me corresponde como presidente estar ni un día más contra la voluntad de los egipcios. No son palabras para la televisión, son principios que respeto", ha indicado, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC.