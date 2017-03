Atentado en Londres: La Policía difunde la foto del terrorista para recabar información

Scotland Yard identificó inicialmente al sospechoso, abatido a tiros durante el ataque, como Khalid Masood, un ciudadano británico de 52 años nacido en Dartford, Kent. Su nombre inicial sería Adrian Russell Ajao y entre sus alias figura también Adrian Elms.

"Queremos que todo el que haya conocido a Khalid Masood nos proporcione información sobre los lugares que visitó recientemente", ha afirmado el portavoz de la unidad antiterrorista, Mark Rowley. La Policía ha habilitado un teléfono para recoger estos posibles datos.

If you have any information about Khalid Masood please contact us via the Anti-Terrorist hotline which is 0800 789 321 #WestminsterAttack pic.twitter.com/B74sXeKG56