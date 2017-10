Save the Children alerta de que la situación en Yemen es "inadmisible" y pide acceso para ayudar a los niños

La directora general de Save the Children, Helle Thorning-Schmidt, ha asegurado que es "inadmisible" la situación humanitaria en Yemen, donde cientos de personas han perdido la vida a causa del cólera en los últimos meses, al tiempo que ha exigido acceso para su organización al país con el objetivo de proporcionar asistencia humanitaria a los niños yemeníes.

"Lo que está ocurriendo en Yemen, donde vemos que se registran muertes por cólera, una enfermedad que llevamos sin sufrir en Europa cientos de años, es inadmisible. Eso no debería pasar. Es una crisis creada por el hombre que debería detenerse. Y si lográsemos tener acceso a esos niños les podríamos ayudar, pero no lo tenemos", ha criticado la ex mandataria.