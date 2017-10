Save the Children atribuye los obstáculos a las ONG en el Mediterráneo a que son "testigos incómodos"

Save the Children anunció esta semana el final de sus operaciones de rescate en la zona central del Mediterráneo, víctima de unas presiones y unos obstáculos que evidencian que las ONG que han salvado miles de vidas se han convertido en "testigos incómodos" de la tragedia, según uno de sus responsables.

El director de Cooperación Internacional, David del Campo, ha confirmado a Europa Press el final de los trabajos del barco 'Vos Hestia', con el que la organización ha patrullado la zona desde septiembre 2016. Durante este tiempo, ha rescatado a más de 10.000 personas, de las cuales una cuarta parte eran niños --un 90 por ciento de ellos menores no acompañados--.

"Nos avalan los datos", ha defendido Del Campo, quien ha denunciado los obstáculos sufridos tanto por Save the Children como por otras ONG que han ido suspendiendo sucesivamente sus operaciones. "Cuesta explicar que a las ONG que salvamos vidas nos lo pongan cada vez más difícil", ha apostillado.

Save the Children ya ordenó una primera paralización de sus actividades en septiembre, después de que los barcos de las organizaciones fuesen obligados a alejarse al menos 70 millas de las costas libias, ampliamente por encima de las 12 millas contempladas hasta entonces. Volvieron al trabajo después de que el límite de millas fuese rebajado a 50.

En este sentido, ha denunciado las sucesivas "cortinas de humo" esgrimidas contra las ONG, la última de ellas el registro policial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad italianas en el 'Vos Hestia'. "No hay nada, ningún expediente abierto", ha advertido Del Campo, que no obstante ha reiterado la voluntad de Save the Children de colaborar para resolver cualquier duda.