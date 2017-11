Save the Children conmemora el Día del Niño recreando zonas de guerra en parques de Madrid, Barcelona y Bilbao

La ONG pide a España que cese su suministro de armas a cualquier país que las destine a conflictos armados

La ONG Save the Children ha conmemorado el Día del niño que se celebra el próximo lunes convirtiendo este sábado en zonas de guerra varios parques de Madrid, Barcelona y Bilbao para denunciar la crueldad para con los más pequeños de los conflictos armados, que en 2016 mataron, mutilaron o forzaron a convertirse en soldados a 15.500 niños de todo el mundo.

"Los conflictos armados", apunta la organización, "no sólo matan o mutilan a los niños, también les dejan secuelas psicológicas para toda la vida, y son testigos de todo tipo de atrocidades, pierden a seres queridos, quedan expuestos al hambre y enfermedades, no pueden ir al colegio y en ocasiones son víctimas de abusos sexuales".

"Yemen no es el único país en guerra al que llegan armas procedentes de España y esto es inadmisible. La prioridad del Gobierno en materia de Defensa debe ser velar por la seguridad de todos los niños que viven en zonas en conflicto y no exportar armas que puedan matarles", afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.