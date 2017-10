Santos ordena una "intervención integral" en Nariño por los asesinatos de líderes sociales

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha ordenado una "intervención integral" en el departamento de Nariño tras los recientes asesinatos de líderes sociales a manos de organizaciones criminales que se disputan el control de las rutas de la droga en la frontera con Ecuador.

Santos ha recalcado que la violencia en Tumaco no es nueva, sino que tras el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "están aflorando problemas que estaban en cierta medida sumergidos debajo del conflicto armado".

En la frontera con Ecuador "el Estado ha estado prácticamente ausente en su totalidad durante muchísimos años. No es de ahora, no es de hace seis meses, no es de hace un año. Es de hace 10, 15 o 20 años", ha subrayado durante su comparecencia desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno.