Salamma, una vida dedicada al campo para que sus hijos no siguieran sus pasos

Esta mujer india, propietaria de su propio terreno, solo lamenta haber tenido que dejar de estudiar con 8 años

Salamma lleva trabajando las tierras desde que a los ocho años se vio obligada a dejar la escuela para ayudar a sus padres. A sus 60 años, esta mujer india se muestra orgullosa de que gracias a su duro trabajo sus hijos no tendrán que seguir sus pasos y han podido tener la vida que han elegido. Su único pesar, no haber podido estudiar más.

"Me siento orgullosa de ser propietaria", asegura en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre. Aunque asegura que toma las decisiones de forma conjunta con su marido, el hecho de ser su "propia jefa" le permite "no depender de otros para tener ingresos".

"Es muy importante que las mujeres salgamos de casa para trabajar y poder así tener nuestros propios ingresos y ser independientes", defiende esta agricultora. "Lo que más valoro en mi vida es tener una propiedad a mi nombre, me siento muy orgullosa. Es cierto que no he tenido otra opción que la de trabajar en el campo, pero me encanta y quiero seguir haciéndolo", asegura.