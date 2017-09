Ruto rechaza las explicaciones del Supremo sobre la anulación de las presidenciales y habla de "golpe supremo"

El vicepresidente de Kenia, William Ruto, ha expresado este miércoles su disconformidad con la explicación dada por el Tribunal Supremo sobre la anulación de la victoria del presidente, Uhuru Kenyatta, en las elecciones de agosto, hablando de "golpe supremo".

Durante la jornada, el Tribunal Supremo de Kenia ha criticado a la Comisión Electoral del país por no verificar los resultados de las presidenciales, asegurando que se produjeron irregularidades en el recuento de los votos.

La Comisión Electoral de Kenia aseguró tras los comicios de agosto que Kenyatta había vuelto a ganar por 1,5 millones de votos. No obstante, el líder opositor, Ralia Odinga, rechazó su derrota y acusó a las autoridades electoral de cometer fraude y falsificar los resultados.

"La Comisión debe rendir cuentas por no actuar como se le ordenó", ha asegurado Mwilu. La juez también ha señalado que el órgano no tenía todos los formularios de votación consigo cuando anunciaron los resultados oficiales. "La Comisión no puede por tanto alegar que verificó los resultados", ha emplazado.