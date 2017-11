Rusia insiste en su rechazo al plan de EEUU para prorrogar la investigación sobre ataques químicos en Siria

El Gobierno de Rusia ha rechazado el borrador presentado por Estados Unidos para prorrogar el mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación (JIM), que analiza los ataques cometidos en Siria con armas químicas, y ha advertido de que el texto "no satisface de ninguna manera" las peticiones de Moscú.

El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha asegurado que el borrador de una resolución no es "nuevo" y no contiene los elementos que Rusia reclama. "Todo lo que ha hecho Estados Unidos es retocar el texto inicial, maquillarlo, pero no contiene ningún tipo de cambio", ha sentenciado, según la agencia Sputnik.