Roy Moore gana al candidato de Trump a las primarias republicanas para ocupar la vacante de Sessions en el Senado

El expresidente del Tribunal Supremo del estado de Alabama Roy Moore ha logrado la victoria en el marco de las elecciones primarias del Partido Republicano al Senado por el estado del sureste del país frente a Luther Strange, candidato que contaba con el apoyo del presidente, Donald Trump, para ocupar la vacante en la cámara del ahora fiscal general, Jeff Sessions.

El ahora candidato republicano al Senado por Alabama, que se ha hecho con un 55 por ciento de los votos frente al 45 por ciento obtenido por Strange, ha admitido que no contaba con el respaldo de Trump, pero ha asegurado que eso no implica que el no apoye al presidente, así como su programa.

"No dejen que nadie de la prensa diga que como él no me apoyaba yo no le apoyo a él", ha aseverado frente a una multitud en las inmediaciones del Centro de Convenciones RCA, en Montgomery.