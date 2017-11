Rivera pide unidad a la oposición venezolana para volver a derrotar a Maduro

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado unidad a la oposición venezolana, ante las "fisuras" que han comenzado a aflorar, porque, según ha defendido, solo de esa forma podrán volver a derrotar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Rivera, que ha participado en un coloquio celebrado este lunes en Madrid para recibir al líder opositor Antonio Ledezma, se ha mostrado "emocionado" por poder ver finalmente en persona al ex alcalde caraqueño, con quien intentó reunirse en su viaje a Venezuela.

"Fue impresionante ir a la puerta de su casa y ver a 20 personas armadas impidiendo que viéramos al alcalde elegido por los ciudadanos de Caracas. Era el síntoma de que aquello ya no era una democracia sino una tiranía", ha dicho el diputado español en declaraciones a la prensa.

Interrogado sobre la mediación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha preferido ser "prudente", aunque sí ha expresado su coincidencia con el también ex presidente Felipe González en cuanto a la necesidad de que la MUD no caiga en un "diálogo trampa".