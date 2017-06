Unos 600 edificios de Reino Unido tendrían un revestimiento inflamable como el de Grenfell

Las llamas se propagaron rápidamente en el bloque residencial de 24 plantas la semana pasada, atrapando en su interior a los residentes, en el que es el peor incendio en el país desde la Segunda Guerra Mundial. El revestimiento exterior añadido durante una remodelación podría haber influido, según han denunciado los residentes.



El desastre ha aumentado la presión sobre May, ya inmersa en su propia supervivencia política a raíz de las elecciones anticipadas en las que su partido ha perdido la mayoría parlamentaria. Además, ha servido para focalizar las críticas a los recortes del Gobierno a la financiación de las autoridades locales.



"Por supuesto, deberíamos tener cuidado a la hora de especular qué provocó este fuego, pero como precaución el Gobierno ha acordado analizar los revestimientos en todos los bloques pertinentes", ha declarado May ante el Parlamento.



"Poco antes de entrar a la cámara, he sido informada de que un número de estos análisis han determinado que eran inflamables", ha precisado.



La primera ministra ha indicado que las autoridades locales y los servicios de bomberos han sido informados y están adoptando medidas para hacer que los edificios afectados sean seguros e informar a los residentes.



May ordenó una investigación pública del incendio y la Policía está llevando a cabo una investigación criminal. La primera ministra ha señalado que los análisis del revestimiento de la torre Grenfell se darán a conocer en las próximas 48 horas.



Según ha precisado una portavoz de May, en Inglaterra hay unos 600 edificios con revestimientos similares a los de la torre Grenfell. "La estimación que nos han proporcionado los ayuntamientos es que hay aproximadamente 600 edificios altos con revestimiento similar", ha explicado. La estimación no incluye edificios en Gales, Escocia e Irlanda del Norte.



La portavoz ha indicado que el Gobierno está en contacto con todas las autoridades locales para "animarlas a que urgentemente nos envíen muestras y luego realizaremos las comprobaciones que necesitemos". La portavoz ha indicado que por ahora se ha confirmado revestimiento inflamable en tres edificios.



Corbyn pide un cambio de actitud