Reino Unido pide una reunión del Consejo de Seguridad este miércoles para tratar la situación en Rajine

El Gobierno de Reino Unido ha reclamado este martes una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la jornada del miércoles para discutir la escalada de violencia en el estado birmano de Rajine.

Las autoridades han instado a los rohingya a colaborar y han asegurado que aquellos que no hayan participado en los ataques ni guarden relación con ARSA no tienen nada que temer. "La situación no es buena, pero todo depende de ellos", ha añadido el portavoz policial.