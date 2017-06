Los manifestantes sostenían pancartas y carteles de sus amigos y familiares desaparecidos mientras pedían respuestas, recoge The Telegraph

Mientras, Theresa May es criticada por no demostrar "humanidad" durante una visita al lugar del incendio, cuando los servicios de emergencia seguían recolectando los carbonizados restos del bloque del oeste de Londres en busca de cuerpos.

En una declaración el viernes por la tarde, el comandante de la Policía Metropolitana Stuart Cundy dijo que las víctimas incluyeron a una persona que había muerto en el hospital. "No hay nada que sugiera en este momento que el fuego se inició deliberadamente", agregó.

La primera ministra ordenó una investigación pública completa sobre el desastre . Pero May ha sido acusada por el ex ministro de gabinete, Michael Portillo, de no demostrar "humanidad" durante su visita a la escena al negarse a reunirse con supervivientes porque quería una "situación controlada" al reunirse con equipos de rescate.