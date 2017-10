El director de Presupuestos de la Casa Blanca insiste en que no se eliminará la deuda pública de Puerto Rico

El director de Presupuestos de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, ha indicado este miércoles que las autoridades de Puerto Rico no deberían atenerse a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de la deuda pública puertorriqueña por el paso del huracán 'María' por la isla.

No obstante, el director presupuestario ha manifestado que esto no significa que la deuda se vaya a eliminar. "No vamos a ofrecer retirar el pago de la deuda de Puerto Rico", ha insistido, según ha recogido la cadena de televisión ABC.