La Policía dice que el arrestado tras los ataques de Edmonton es un refugiado somalí

La Policía de Canadá ha afirmado este domingo que el arrestado tras los ataques del sábado en la localidad de Edmonton, que se saldaron con cinco heridos, es un ciudadano somalí que contaba con el estatus de refugiado en el país.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades, fue investigado en 2015 tras una denuncia en la que se apuntó que estaba mostrando muestras de radicalización, si bien las autoridades consideraron que en ese momento "no era una amenaza" y que "no había pruebas suficientes" para proceder a su arresto.