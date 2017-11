Plan Internacional llama la atención sobre el problema del embarazo adolescente en Nicaragua

Para muchas chicas, una relación con un hombre mayor es su salida, lo que las empuja a embarazos tempranos y otros abusos

"No tenía absolutamente ni idea de lo que significaba ser madre a mi edad". A sus 16 años, Avril es una de las miles de chicas que cada año se quedan embarazadas antes de cumplir la mayoría de edad en Nicaragua, uno de los tres países con más embarazos adolescentes de América Latina y el Caribe.

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) en la que vive Avril, una de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años ya es madre o está embarazada de su primer hijo, lo que supone la tasa más alta en todo el país, mientras que no hay datos para los embarazos de menores de 15 años.

Eso fue lo que le ocurrió a Avril. Con 14 años, decidió trasladarse a Managua para ganar dinero con el que apoyar a su familia y lograr una vida mejor, después de haber dejado sus estudios en primaria. Allí conoció a un hombre de 32 años que estaba casado y que la convenció para que iniciara una relación con él, asegurando que la quería. "No sabía en lo que me metía", reconoce.

Pronto se quedó embarazada y "mi mundo se desmoronó". "Tenía miedo y estaba preocupada", explica. Por eso, aunque su pareja se ofreció a cuidar de ella y su hijo si se quedaba en Managua, decidió volver junto a su familia, donde se encontró con la ira de su padrastro pero también de su hermano, quienes no la dejaron entrar en casa.

Sin embargo la historia de Avril no es un caso aislado. "Nunca antes había visto a tantas chicas jóvenes quedarse embarazadas como veo ahora, parece una epidemia", confiesa Kalwi, quien ha perdido la cuenta de los niños a los que ha ayudado a traer al mundo en sus 20 años como matrona en la comunidad misquito en la que vive. "Sus cuerpos no están preparados para tener hijos, les aconsejo que tengan cuidado", añade.

"En nuestra comunidad las chicas no tienen autonomía sobre sus cuerpos. La sociedad siente que el cuerpo de una niña es gratis. Cualquiera puede usar tu cuerpo del modo que quiera", se queja Shira Miguel, de la ONG local Nidia White, a la que apoya Plan International y que gestiona refugios para víctimas de violencia sexual.

Pero también hay chicas como Brisa que, a sus 16 años, tiene claro que quiere cambiar las vidas y el futuro de las niñas misquito. "Algunas niñas misquito de mi edad ya son madres adolescentes o están embarazadas. En la mayoría de los casos no ha sido su elección", subraya.

"Las chicas vienen a mi casa preocupadas y me cuentan que su profesor las está acosando sexualmente. En otros casos son los padres, hermanos o tíos los que están abusando de las chicas. Incluso si el abuso no siempre es sexual, las chicas sienten miedo, especialmente en situaciones en las que hablan con sus padres y no se hace nada", cuenta Brisa, subrayando de hecho que, con mucha frecuencia, "les piden que estén calladas".