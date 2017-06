Advierte de que la falta de información y procedimientos claros y las medidas adoptadas mantienen separadas a las familias

Así, ha lamentado Oxfam, personas que conforme a la regulación del Reglamento de Dublín podrían entrar dentro de la opción de la reunificación familiar quedan fuera, también por el hecho de que no hay funcionarios griegos en las islas encargados de este aspecto y el personal presente tanto del Servicio de Asilo griego como de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) carecen de formación adecuada.

A esto se suma el hecho de que no existe un formulario preciso para poder tramitar este tipo de solicitudes de reunificación familiar con un pariente que ya está en otro Estado de la UE, los problemas para presentar los documentos necesarios, ya que muchos de ellos los han perdido durante el viaje, o para acceder a asistencia legal.

Oxfam también ha constatado que el hecho de dar prioridad a casos vulnerables, como pueden ser enfermos o embarazadas, ha tenido como consecuencia en algunos casos la separación de familias, un problema que viene agravado por la vaga definición de familia. En este sentido, se han documentado casos en los que parejas que no podían demostrar que estaban casadas o la relación entre ambos se han visto separadas, o abuelos que han quedado atrás mientras la familia era trasladada a la Grecia continental.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Especialmente preocupante es la situación de los menores no acompañados que se encuentran en las islas, ya que a menudo se les registra como mayores de edad porque no tienen documentos con los que demostrar su edad y, aunque pueden recurrir, en ocasiones el proceso puede demorarse tanto tiempo que para cuando se confirma que eran menores ya han cumplido la mayoría de edad y por tanto no son susceptibles de la reunificación familiar contemplada por Dublín.