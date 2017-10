Oxfam alerta de la situación de desprotección a la que se enfrentan las viudas provocadas por Boko Haram

Las mujeres que no reciben ayuda son las más vulnerables ante la posibilidad de abusos

Hambrientas, desesperadas y sin protección ni ayuda. Así se encuentran buena parte de las miles de viudas provocadas por la violencia del grupo yihadista Boko Haram en el noreste de Nigeria, muchas de las cuales no ven otra salida para sacar adelante a sus hijos que la mendicidad o incluso la prostitución, alerta la organización no gubernamental Oxfam.

"Las mujeres y los niños que dejan atrás enfrentan una crisis humanitaria sin protección, con poco o ningún apoyo, y bajo la amenaza de explotación y abusos sexuales", explica a Europa Press Nafkote Dabi, responsable de Advocacy de Oxfam para el Lago Chad. "Pese a todo, su lucha por la supervivencia en un ambiente lleno de inseguridad no deja de sorprenderme", añade.

Pero, como explica Dabi, "la experiencia de Yasmina no es única en el noreste de Nigeria sino que es la misma historia para miles de mujeres afectadas por el conflicto, mujeres que han perdido a sus maridos y que actualmente viven en campamentos para personas desplazadas". "Mujeres que recurren a actividades peligrosas como la recolección de leña, que las expone a agresiones sexuales", agrega.

Hadiza es una de ellas. "Mis hijos tienen que ir al mercado y mendigar", cuenta esta mujer desplazada de 30 años. "El dinero que obtienen es el que usamos para comprar comida. No nos sobra para ninguna otra cosa", explica, justificando así que no puede enviar a sus hijos a la escuela. "No tengo dinero", se lamenta y cuenta que a menudo piensa en que si su marido siguiera vivo "las cosas serían diferentes".