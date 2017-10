Oxfam denuncia que las víctimas de Boko Haram en Chad están "olvidadas"

Los desplazados se sienten impotentes ante su dependencia de las organizaciones humanitarias para sobrevivir

Él y su familia eran nómadas y tenían animales, además de cultivar las tierras. Ahora, subsisten con lo poco que pueden sacar de esas tierras, a las que vuelven de noche para que no les ataquen, ya que donde viven ahora "la tierra es mala". Las mujeres recogen leña y la venden, y con lo poco que sacan, se esfuerzan por dar de comer a sus hijos, pero no es suficiente.

"Tenemos mucha hambre", asegura, mientras muestra sus brazos esqueléticos para demostrar que dice la verdad. "Comemos una sola vez al día, a veces ni eso", explica. Por ello murió su hijo de 6 años. Según cuenta, cuando le llevaron al centro de salud el enfermero les dijo que "no era la enfermedad, sino el hambre". Además, precisa, había tenido diarrea ya que "bebíamos agua mala".

De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), se calcula que en la zona del lago hay unos 200.000 niños desnutridos. Entre enero y junio de este año se han tratado más de 12.500 casos de malnutrición aguda, lo que supone más del 100 por cien de los casos previstos para ese periodo. Pero, según Adoum, no solo mueren niños, sino también adultos. "Hay mucha malaria, eso hace caer a las personas. El que tiene hambre y coge la malaria, se muere", subraya.

Cuando llegó Boko Haram, huyeron primero a Kaiga y de allí, tuvieron que desplazarse de nuevo a Tataviron. "Hemos sufrido mucho y allí no vamos a volver", afirma rotundo este hombre de 52 años, con dos mujeres y nueve hijos, que guarda como un tesoro unas redes que compró tras su huida. "Si la paz llega podría volver a trabajar", confía.

A Ibrahim le gustaría encontrar "una casa y un huerto" para su familia, porque "antes también éramos agricultores", pero por ahora "son Oxfam y la Cruz Roja los que nos dan de comer, los que nos han dado las mantas y las esterillas y las lonas para construirnos un techo". Además, dan de beber a los animales de otros desplazados y con eso sacan algún dinero, pero no es suficiente, subraya, lamentando no recibir más ayudas que les permitieran por ejemplo pescar y vender pescado en el mercado.

Ahora, trata de alimentarlos con lo poco que saca de vender carbón que hace con la madera que recoge y con la ayuda que dan las organizaciones humanitarias. Pero advierte, no todos están recibiendo ayuda. "Hay mujeres con niños huérfanos que no reciben nada", indica.

En su caso, hay un problema añadido: ella y sus hijos no tienen acta de nacimiento, algo muy normal en muchos países en vías de desarrollo. Para obtenerla, subraya, hace falta dinero, algo de lo que no dispone, y desplazarse a otra localidad alejada.

"No es seguro dejar la casa vacía y los niños no pueden caminar", afirma. Y sin partida de nacimiento "si vas al bosque te pueden arrestar; si vas a otro pueblo, te pueden arrestar. No puedes salir, incluso te pueden acusar de estar con 'los malos'", añade, en referencia a Boko Haram.