Organizaciones judías expresan su preocupación por el ascenso electoral de AfD en Alemania

Diversas organizaciones judías han expresado su preocupación por el ascenso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones federales alemanas de este domingo. AfD se ha convertido en la tercera fuerza política del país tras obtener más del 13 por ciento de los votos.

Lauder ha felicitado además a la canciller, Angela Merkel, cuyo partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) ha ganado las elecciones. "Me he reunido en numerosas ocasiones con la canciller Merkel a lo largo de sus doce años como gobernante y he sido testigo en primer persona de su compromiso sincero e inquebrantable con el combate del antisemitismo y la defensa del Estado de Israel. Es una amiga verdadera de Israel y del pueblo judío", ha señalado.