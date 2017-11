Opositores ecuatoguineanos aseguran que Teodorín "ya no puede ser presidente" tras la condena en París

Abogan por una transición a la democracia y subrayan la importancia del fallo judicial en Francia por corrupción

"El vicepresidente ya no puede ser el sucesor del presidente", ha asegurado Weja Chicampo, que se presenta como coordinador general del Movimiento de Autodeterminación de la isla de Bioko (MAIB) y que ha subrayado que el fallo judicial de París demuestra que los "hombres del régimen" ecuatoguineano "ya no son intocables".

En línea similar, el presidente de la formación opositora Unión Popular, Celestino Okenve, ha destacado la importancia de la condena impuesta por la justicia francesa contra 'Teodorín' y ha dejado claro que ya no puede seguir aspirando a suceder a su padre en la Presidencia de Guinea Ecuatorial. "Teodorín ya no puede ser el presidente del país", ha afirmado.

Moto ha dicho que fuentes "fidedignas" le han contado que el presidente de Guinea Ecuatorial "no está muerto pero ya no está" y ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que afronta el país al no estar preparado un proceso de transición. "Esto ya no puede ser", ha dicho, en referencia a la posibilidad de que 'Teodorín' asuma las riendas de Guinea Ecuatorial en sustitución del actual mandatario. "El plan de transición está en el aire", ha añadido.