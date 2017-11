La ONU reclama una solución política urgente porque "los yemeníes no pueden aguantar más"

Las "víctimas silenciosas" se enfrentan a la hambruna, el desplazamiento y una red de servicios públicos devastada

Según datos de la ONU, los combates entre el Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi --al que apoya una coalición internacional liderada por Arabia Saudí-- y los rebeldes huthis --respaldados por Irán y el ex presidente Alí Abdulá Salé-- han dejado unos 8.500 muertos y 50.000 heridos. "Pero sabemos que esos números son mucho menos que la verdad", ha indicado Samir Elhawary, oficial superior de Asuntos Humanitarios en la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Yemen.

Elhawary ha llamado la atención sobre las "víctimas silenciosas" de la guerra civil en Yemen, las que no aparecen en los balances oficiales porque no llegan a los centros de salud o porque ni siquiera disponen de centros de salud a los que acudir y que, sin embargo, alimentan día a día, desde el 26 de marzo de 2015, una crisis humanitaria que supera incluso la magnitud de la desatada en Siria.

Las carencias del sistema de salud yemení se han hecho patentes con el brote de cólera que se desató en abril. Más de 2.000 personas han muerto y se prevé que hacia final de año se alcance el millón de afectados. "Ahora el pico de la epidemia ha bajado pero para prevenir otro pico el año que viene nos estamos centrando en las tareas de agua y saneamiento". "Dos de cada tres personas no tienen acceso a agua limpia y saneamiento adecuado", ha denunciado.

Entretanto, aunque no se ha declarado oficialmente, la amenaza de la hambruna persiste. Un total de 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en Yemen, de los cuales siete millones tienen inseguridad alimentaria severa, "eso quiere decir que no saben de dónde van a sacar su próxima comida, se levantan por la mañana y no saben de dónde van a comer ese día".