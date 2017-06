El Gobierno de Eritrea debería hacer frente definitivamente a los graves abusos que se cometen en el país contra los Derechos Humanos de sus ciudadanos, ha reclamado este jueves una relatora de la ONU, que ha advertido de que la población del país continúa siendo víctima de arrestos arbitrarios, detenciones en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas, además de un sistema de servicio militar que equivale a esclavitud.

En su último informe para el Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Sheila B. Keetharuth, ha declarado que "en Eritrea se tenían que haber tomado medidas para proteger los Derechos Humanos hace mucho tiempo" y ha subrayado que "el Gobierno no ha cumplido ninguna de sus promesas".

"Lamento informar de que, de momento, el Gobierno eritreo no ha hecho ningún esfuerzo por poner fin a las violaciones de Derechos Humanos que la Comisión de Investigación de Derechos Humanos en Eritrea calificó de crímenes contra la humanidad", ha dicho Keetharuth.

El país, según ha señalado la relatora especial, no dispone de Constitución y carece de las instituciones fundamentales que sustenten una sociedad de Estado de derecho. Eritrea no tiene un poder judicial independiente, un Parlamento elegido democráticamente o una asamblea legislativa. Además, carece de partidos de oposición, medios de comunicación independientes u organizaciones de la sociedad civil que no dependan del gobierno.