La ONU advierte de que millones de yemeníes no pueden permitirse adquirir comida para subsistir

Pese a la llegada de más alimentos y al incremento de la ayuda del PMA, millones siguen sin poder permitirse comprar comida

Actualmente hay 17 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no saben si podrán comer o de dónde sacarán su próxima comida, un 21 por ciento más que hace casi un año y que representan casi dos tercios de la población. De ellas, 6,8 millones se encuentran al borde de la hambruna. Además, 1,8 millones de niños sufren desnutrición, de los que 385.000 padecen desnutrición aguda severa, lo que les sitúa a un paso de la muerte.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) consiguió asistir a una cifra récord de siete millones de personas en agosto, el doble de los 3,5 millones que recibieron ayuda en enero. No obstante, la falta de financiación adecuada hizo que solo la mitad de estas personas recibieron una ración completa, mientras que el resto solo recibió el 60 por ciento de la ración.

Pese a estos datos, sin duda una buena noticia teniendo en cuenta que Yemen ya dependía en gran medida de la importación de alimentos antes de la guerra para sostener a su población, millones de yemeníes no cuentan con dinero suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias básicas.

La mayoría de los yemeníes viven de la agricultura, la ganadería y la pesca, sectores todos ellos que se han visto gravemente afectados por el conflicto que desde marzo de 2015 enfrenta al Gobierno del presidente Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis, respaldados por el expresidente Alí Abdulá Salé e Irán. Esto ha hecho no solo que las familias se hayan quedado sin sus medios de vida, sino también sin su sustento alimenticio y el de otros.

"Tenía una vida decente y nunca pedía nada a nadie", cuenta Ibrahim, un contable que lleva 10 meses sin cobrar su salario y que vive, junto a su madre diabética y sus cuatro hijos, principalmente de la caridad y de la ayuda de familiares lejanos. "Mis familiares me han apoyado en este momento crítico y les estoy agradecido, pero como principal sustento para mi familia, depender de la caridad ha minado mi dignidad", reconoce.

Najat, profesora, y su marido, funcionario, llevan ocho meses sin cobrar su salario íntegro, sino que reciben la mitad junto con vales para comida y ropa, pero no es suficiente para poder pagar el alquiler y tienen que pedir prestado dinero a familiares y amigos. Desesperados, están buscando la manera de abandonar Yemen.

"Estamos buscando una salida", cuenta Najat, madre de dos hijos. "Aquí no tenemos future, estoy cansada de aferrarme a una esperanza falsa, quiero tener una vida sencilla en un entorno seguro y saludable para mis hijos. Aquí, me siendo como una prisionera intentando escapar. No sé qué hemos hecho para merecer este sufrimiento", se lamenta.