ONG piden a Tsipras que ponga fin a la "política de confinamiento" de refugiados en las islas griegas

Un grupo de 19 ONG ha escrito una carta al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, para pedirle que ponga fin a la "política de confinamiento" que comenzó el 18 de marzo de 2016, con el acuerdo migratorio entre la UE y Turquía, y que ha dejado a miles de hombres, mujeres y niños --algunos no acompañados-- "atrapados" en las islas del Egeo.

Sin embargo, han subrayado que "no es suficiente para aliviar el actual hacinamiento de las instalaciones y no aborda debidamente los factores sistemáticos que han creado esta situación de emergencia". "Solo el fin de la limitación geográfica impuesta a los solicitantes de asilo en las islas puede proporcionar una solución duradera", han afirmado.

Las ONG se han mostrado conscientes de que la crisis de refugiados no es solo responsabilidad de Grecia, sino del conjunto de la UE. No obstante, han defendido que "la decepcionante falta de solidaridad" por parte del resto de países miembro "no es justificación para el actual estado de los solicitantes de asilo en las islas griegas".