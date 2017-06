El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reclamado este miércoles a los gobiernos de Chile y Bolivia que resuelvan a través de la vía diplomática su disputa por la detención en Chile de nueve funcionarios bolivianos.

El ministro ha reconocido que incidentes similares han tenido lugar en el pasado, lamentando que en este caso "no se haya procedido según la costumbre y no se hayan usado los canales diplomáticos y de diálogo, más al contrario, se haya llevado a un alto nivel de judicialización sin respetar los acuerdos internacionales de Derechos Humanos".

En respuesta, el representante chileno ante la OEA, Juan Aníbal Barría, ha destacado que la postura de La Paz es "inconsistente" y que "no tiene ninguna credibilidad".

Así, ha expresado su "profunda molestia, aunque no su sorpresa, respecto de la reciente intervención de los representantes de Bolivia", asegurando que la reunión "tiene objetivos meramente comunicacionales".

"La OEA y este Consejo Permanente no pueden ser la caja de resonancia de reclamaciones individuales", ha manifestado, criticando a Bolivia por "pretender usar los foros internacionales para denostar a otros países".

Asimismo, ha recalcado que "Chile no está en guerra con nadie" y que "Chile es un país pacífico". "No queremos otra controversia, pero si quieren otra controversia, Chile está disponible y va a enfrentarla por las vías pacíficas", ha añadido.

"Bolivia no está en guerra con Chile, Bolivia no quiere guerra con Chile", ha manifestado Arce, resaltando que la OEA "ha sido creada justamente para este tipo de situaciones".

Al tomar nuevamente la palabra, Barría ha indicado que "no cree que este Consejo Permanente sea la tribuna adecuada para ventilar un caso judicial".

"No es esta una audiencia, no es un tribunal, pero no vamos a aceptar ninguna ofensa, ninguna crítica que se nos formule respecto a nuestras credenciales en relación a nuestras relaciones de vecindad, ni menos por la forma como conducimos nuestras actuaciones", ha remachado.