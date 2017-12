Nasralla denuncia que el Gobierno prepara "un estado de excepción" y que el presidente se ha ido de Honduras

Asegura que "se está fraguando un fraude" y que él ha ganado las elecciones presidenciales

"Quiero informarles de algo que me han dicho que está planeando el Gobierno de la república. Primero: el presidente Hernández me han dicho que salió del país, presumiblemente rumbo a los Estados Unidos", ha asegurado Nasralla, en un mensaje de vídeo publicado en su página de la red social Facebook.

"Ojalá que no se produzca el estado de excepción, mucho menos el toque de queda y mucho menos que el tribunal, que es el culpable de todo esto que estamos viviendo, no se vaya a atrever a dar un veredicto sobre la situación actual y sobre quién ganó porque ya hay un acuerdo con la OEA y la Unión Europea para que las 5.174 actas que no se transmitieron por Internet sean revisadas una por una en presencia del Partido Nacional, del Tribunal Electoral, que es casi lo mismo, la Alianza de Oposición contra la Dictadura y, ojalá, del Partido Liberal", ha explicado el candidato de la Alianza de Oposición.