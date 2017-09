Mueren siete alumnas por un incendio en un internado femenino de Nairobi

Siete alumnas han muerto y otras diez han resultado heridas, dos de las cuales están graves, debido a un incendio que se ha desatado en la madrugada del sábado en un internado femenino de Nairobi, según ha informado el ministro de Educación de Kenia, Fred Matiangi.

Una alumna ha contado que el fuego comenzó en torno a las 1.30 (hora local). Hubo muchos gritos y una estampida para tratar de salir, ha relatado al diario local 'The Standard'. "Había mucho humo y me desmayé. Rápidamente volví en mí y me di cuenta de que mi ropa había empezado a arder. La apagué y escapé", ha añadido.