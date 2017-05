Muere un líder local de Estado Islámico en un bombadeo de EEUU en el este de Afganistán

Un líder local del grupo yihadista Estado Islámico ha muerto este domingo en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en la provincia afgana de Nangarhar (este), según han informado este lunes las autoridades del país centroasiático.

El 13 de abril, Estados Unidos lanzó en la provincia de Nangarhar la bomba GBU-43/B, la bomba no nuclear más potente usada jamás en combate, matando a cerca de un centenar de miembros del grupo yihadista.

La bomba es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) --siglas también de Mother of All Bombs (La madre de todas las bombas)--, con once toneladas de explosivo TNT de alta potencia.