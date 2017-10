Mohamed VI cesa a cuatro ministros por los retrasos del plan de desarrollo de Alhucemas

El rey prohíbe a cuatro antiguos dirigentes ocupar cualquier "responsabilidad oficial" en el futuro

El "descontento" del monarca abarca a miembros de antiguos gobiernos a los que incluso Mohamed VI les ha prohibido ostentar otra "responsabilidad oficial" en el futuro. Se trata de Rachid Belmokhtar, exministro de Educación; Lahcen Sekkouri, antiguo responsable de Deportes; Hakima el Haité, ex secretario de Estado de Energía; y Lahcen Haddad, antiguo ministro de Turismo.

NO HA HABIDO "FRAUDE"

El informe revela "una serie de desequilibrios" que se remontan principalmente a la anterior legislatura y que señalan a varios organismos por no respetar los compromisos adquiridos. Según el Tribunal de Cuentas, las explicaciones facilitadas por los departamentos "no justifican el retraso" en la aplicación de los planes, si bien el órgano que encabeza Jettou ha querido dejar claro que no se ha detectado "ningún caso de fraude o desvío de fondos".