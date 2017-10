Milagro Sala denuncia sufrir un continuo hostigamiento en la cárcel de Alto Comedero

La líder del grupo sindical Túpac Amaru, Milagro Sala, ha denunciado este viernes sufrir un continuo hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad en la prisión de Alto Comedero, en Jujuy, en el noroeste de Argentina.

Asimismo, ha alertado de su delicado estado de salud y ha pedido a la Justicia que intervenga. "No aguantamos más todo lo que nos están haciendo. Nos hostigan. No se conforman con tenerme presa. ¿Qué más quieren de mí?", ha aseverado la activista.

"Me agarraron cinco puntos por dentro y otros cinco por fuera; perdí mucha sangre. No hay justicia. Me siento muy impotente. Cada día esto se pone peor. Qué quieren ahora, ponerme unas cadenas y hacerme pasear por la plaza. ¿Qué más quieren de mí?", ha indicado Sala, que tuvo que ser atendida de emergencia.

Por otra parte, ha asegurado que "no puede ser que haya dos resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que no se les hagan caso". "No aguantamos más todo lo que nos están haciendo, nos hostigan y no se conforman con tenerme presa", ha añadido.