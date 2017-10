Milagro Sala denuncia una persecución contra ella y asegura que la Justicia de Jujuy carece de independencia

La líder del grupo sindical Túpac Amaru, Milagro Sala, ha denunciado este viernes que sufre una persecución política por cuestiones de "género y raza" y ha manifestado que la Justicia de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, carece de independencia y la condenará con o sin pruebas.

"La justicia jujeña me condenará con o sin pruebas (...) Sufro una persecución de género, de raza, aunque hay quienes están peor, como la familia Maldonado, que todavía no sabe dónde está Santiago", ha aseverado Sala, que se encuentra bajo arresto domiciliario.

Asimismo, ha añadido que, aunque la envíen a prisión o sufra maltrato físico, no harán que cambie de opinión. "Tengo claro qué Argentina quiero para mis hijos y para mis nietos", ha aseverado Sala, que ha añadido que las fuerzas de seguridad "nunca han encontrado un peso de más ni un arma en su casa".

Por otra parte, la dirigente ha insistido en que no ha incurrido en ningún delito de corrupción. "Tengo la frente bien alta. Cuando me siento a comer con mis hijos los miro a los ojos y no agacho la cabeza", ha añadido.