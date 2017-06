La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que "reflexionará" sobre la pérdida de escaños que el Partido Conservador ha sufrido en las elecciones generales celebradas el jueves, en un tono autocrítico que se distancia de las declaraciones triunfalistas que ha realizado a lo largo de la jornada y que muchos le han reprochado.

May incluso ha pedido "perdón" a los 13 'tories' que, según los resultados oficiales, han perdido su asiento en la Cámara de los Comunes. "Lo siento por todos los candidatos (...) que no han tenido éxito y, sobre todo, por los colegas que eran diputados, (...) que han perdido sus escaños y que no lo merecían", ha indicado.