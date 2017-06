La primera ministra británica, Theresa May, recibirá este mismo sábado a las víctimas del incendio de la torre Grenfell tras las críticas generadas por su falta de cercanía y por la gestión del suceso.

May se encuentra ya en Downing Street donde hay además prevista una reunión del grupo de tarea del Gobierno especializado en desastres. May recibirá a las víctimas y también a voluntarios y dirigentes comunitarios, según una portavoz del 10 de Downing Street citada por The Press Association.