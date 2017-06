May anuncia medidas de seguridad adicionales en los puentes de Londres

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha decidido mantener en "severo" el nivel de amenaza terrorista, lo que significa que es "altamente probable" que se produzca un atentado e implica medidas de seguridad adicionales en lugares vulnerables, entre los que ha mencionado los puentes de Londres, escenario de los últimos ataques.

"El JTAC, el centro independiente de análisis sobre terrorismo, ha confirmado que el nivel de amenaza se mantiene en severo, lo que significa que un ataque terrorista es altamente probable" y que se han adoptado "medidas de seguridad adicionales, que incluyen varios puentes de Londres", ha dicho May en una breve entrevista concedida a las cadenas BBC y Sky News.

Además, ha confirmado que la Policía ha logrado identificar a los tres atacantes del pasado sábado, pero ha aclarado que sus identidades no se darán a conocer "hasta que las investigaciones lo permitan". May también ha precisado que un total de once personas han sido detenidas en relación con el último atentado.