May promete que Londres mantendrá su "compromiso de proteger Europa tras el 'Brexit'" ante la amenaza rusa

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha asegurado este lunes que el Gobierno británico mantendrá "su compromiso a la hora de proteger Europa tras la salida del país del bloque comunitario", especialmente ante las amenazas del Gobierno ruso, al que ha acusado de fomentar la violencia en Ucrania y de interferir en elecciones de terceros países.

Asimismo, May ha indicado que Londres seguirá ofreciendo asistencia a aquellos países que sean víctimas de las agresiones, según ha recogido el diario local 'The Sun'.

May ha instado al Gobierno ruso a mejorar las relaciones con Reino Unido. "Rusia puede, y espero que algún día lo haga, elegir un camino diferente (...) pero siempre y cuando no lo haga, actuaremos juntos para proteger nuestros intereses y los de la comunidad internacional", ha manifestado, según ha informado la agencia de noticias Sputnik.

Por otra parte, ha resaltado que la relación entre ambos gobiernos no es la deseada. "No es dónde queremos estar, no es la relación que queremos. No queremos volver a la Guerra Fría o estar en un estado de confrontación perpetua; tenemos que tener cuidado pero también queremos dialogar, por lo que el ministro de Exteriores visitará Moscú", ha dicho May durante su discurso en el tradicional banquete anual ofrecido por el alcalde de la City de Londres, Charles Bowman.