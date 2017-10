May asegura que su Gobierno prepara un plan alternativo si fracasa la vía negociadora para el 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este domingo que su Gobierno está trabajando en un plan alternativo en el caso de que fracasen las negociaciones con la Unión Europea sobre la salida del país del eurobloque.

"El Gobierno está trabajando en los aspectos sobre los que habría que recurrir en el caso de que no hubiera acuerdo, pero también está trabajando para obtener un acuerdo apropiado con la Unión Europea", ha aseverado en una entrevista a la cadena británica BBC desde Manchester, antes de la conferencia anual de su partido Conservador.

En particular, ha añadido, el ministro de Exteriores Boris Johnson, una de las voces más prominentes a favor de un modelo radical del 'Brexit', quien en alguna ocasión ha lanzado dardos al plan de la primera ministra para garantizar un Brexit negociado con la UE.

No obstante, Theresa May también se ha reprochado el fracaso de su partido en las últimas elecciones, donde casi dilapida una ventaja de veinte puntos sobre el partido Laborista que lidera Jeremy Corbyn y en las que perdió su mayoría parlamentaria. "Lo siento mucho", ha dicho May, quien ha asegurado que ha escuchado el mensaje de sus electores.