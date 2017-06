Mattis afirma que el sistema de misiles THAAD es la solución a la amenaza "real" que representa Corea del Norte

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha defendido este sábado desde Singapur la necesidad de poner en marcha lo antes posible el sistema defensivo de misiles THAAD, cuya implantación en Corea del Sur negocian Washington y Seúl desde hace meses, para desbaratar la amenaza "real" que supone el régimen norcoreano.

"No he elegido enviar el THAAD a Corea del Sur para proteger a su gente de un problema imaginario. El problema no es la naturaleza eminentemente defensiva del sistema. El problema es Corea del Norte", ha manifestado Mattis.