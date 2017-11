Maduro anuncia un saneamiento de PDVSA y coloca al frente a Manuel Quevedo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado el nombramiento de Manuel Quevedo al frente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Ministerio del Petróleo con el objetivo de "sanear y reimpulsar" el sector petrolero tras los estragos de grupos que atentaron contra esa industria a través de redes de corrupción.

El mandatario venezolano ha indicado además que el Gobierno ha puesto en marcha una ofensiva contra la corrupción y se ha referido al caso de la subsidiaria Citgo, cuyos directivos han sido detenidos esta semana. "No me parece extraño que el encargado de negocios de Estados Unidos esté empeñado en defender a estos corruptos. Por eso espero que se le aplique todo el peso de la ley venezolana a estos apátridas, porque no puede llamársele de otra manera a una gente que se burla de la fe y la confianza pública. Me da asco y vergüenza que se les dé la confianza y terminen robando y vendiendo la patria", ha clamado Maduro.