Maduro da las gracias a Trump por "hacerle famoso" y le describe como "jefe de la oposición" de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado las gracias este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por "hacerle famoso", afirmando que "se ha transformado en una obsesión fatal" para el mandatario del país norteamericano.

"Me nombra todos los días, no hay día que no me nombre", ha dicho, asegurando que "le honran los ataques del imperialismo", en el marco de su programa 'Los Domingos con Maduro'.