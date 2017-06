El nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aclarado que la prioridad de su Gobierno respecto a la guerra civil en Siria, que suma ya más de seis años, es el combate a las organizaciones terroristas, no el cese de Bashar al Assad, al menos hasta que haya un "sucesor legítimo", para evitar que la nación árabe se convierta en otro "Estado fallido".

"El verdadero 'aggionamento' en este tema, es que yo no he declarado que la destitución de Bashar al Assad sea la condición previa de todo, porque nadie me ha presentado a su sucesor legítimo", ha dicho Macron en una entrevista con ocho diario europeos --'El País', 'Le Soir', 'The Guardian', 'Gazeta Wyborcza', 'Il Corriere della Sera', 'Le Temps', 'Süddeutsche Zeitung' y 'Le Figaro'-- que se ha publicado este miércoles.