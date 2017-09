MSF lleva atención psicosocial a Ciudad de México para combatir el miedo, "la emoción predominante"

"El miedo es aún la emoción más predominante en Ciudad de México", cuenta Carmen Rodríguez, Referente de Salud Mental de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, que lidera un proyecto de apoyo psicosocial para las personas afectadas por el potente terremoto que hace una semana sacudió de nuevo el país cobrándose cientos de vidas y causando extensos daños, pero también reviviendo temores olvidados.

"Por ejemplo, las personas no quieren regresar a sus casas porque tienen miedo a que se derrumben. Una persona con la que hablamos había perdido a su hermano en el derrumbe de su casa una semana después del terremoto del 85. Y claro, esas cosas no se olvidan", subraya.

Los equipos psicosociales trabajan principalmente con personas que no han perdido a sus seres queridos pero sí sus hogares y que presentan altos niveles de "angustia, miedo e hiperalerta". En la comunidad de San Gregorio, por ejemplo, "una señora comentaba que su niño no se separa de ella en ningún momento, que se asusta y llora cada vez que escucha una sirena".

"En Juchitán, donde la tierra no deja de temblar, los vecinos duermen en la calle por miedo a que se caigan sus casas. Muchos otros no acuden a sus puestos de trabajo porque no quieren permanecer en lugares cerrados. Los supermercados siguen sin abrir porque los trabajadores no se sienten seguros para volver allí", relata.